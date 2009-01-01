24 апреля, 23:24

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен объявила, что покидает пост руководителя партии на время предвыборной кампании. Об этом сообщает «Би-би-си».

Свое решение Ле Пен объяснила, что она желает быть «выше партийных соображений».

«Я всегда считала, что президент республики – это президент всех французов», – сказало Ле Пен, добавив, что «теперь нужно переходить от слов к делу».

Кандидат в президенты также заявила, что теперь она не кандидат от «Национального фронта», а «кандидат на президентских выборах, который хочет объединить людей вокруг программы ради надежды, процветания и безопасности всех французов».

21 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. После подсчета голосов во второй тур вышли Марин Ле Пен и основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон, набрав 21,43% и 23,86% голосов соответственно.

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Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон с 19,94% голосов, лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон – 19,62%. Второй тур голосования назаначен на 7 мая.

После объявления предварительных итогов первого тура выборов, в Париже началась акция протеста. Протестующие били витрины, автобусные остановки, а также окна полицейских автомобилей. Большинство из участников акции задержали, применив слезоточивый газ.