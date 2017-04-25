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Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече, прошедшей 19 апреля, договорился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым о сохранении активов нефтяной компании в республике. Об этом источники в «Роснефти» рассказали РБК.

Как писал «Коммерсантъ», «Роснефть» была намерена продать Чечне 51% акций «Грознефтегаза» (остальная доля предприятия – в собственности региона).

19 апреля Сечин и Кадыров встретились в офисе нефтяной компании в Москве. В пресс-слежбу компании говорили, что стороны обсудили реализация соглашения, по которому «Роснефть» оказала финансовую помощь Чечне. Источник РБК пояснил, что Сечин и Кадыров договорились о снятии с «Роснефти» обязательств построить в регионе нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, нефтяная компания пообещала построить в Чечне жилье, часть из которого позже передать в муниципальную собственность.

Financial Times ранее рассказала о конфликте между Сечиным и Кадыровым из-за активов «Роснефти» в Чечне, а также о критических замечаниях Кадырова в адрес Сечина. Глава Чечни отказался платить «Роснефти» 12,5 млрд рублей за ее активы в регионе, назвав эту цену «завышенной».

В совместном заявлении Сечин и Кадыров назвали эту информацию «лживыми измышлениями», которые были «немедленно растиражированы ресурсами, финансируемыми структурами Ходорковского».