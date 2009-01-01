02:13

Советник министра обороны РФ Татьяна Завьялова «в ближайшее время» станет старшим вице-президентом и директором департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. Об этом источники рассказали «Коммерсанту».

Собеседник издания добавил, что кандидатуру Завьяловой утвердят до конца апреля, ее первый рабочий день на новой должности – 2 мая.

Ранее она была советником в «Российской телевизионной и радиовещательной сети», а также в Минкомсвязи. С 2010 года Завьялова заняла пост советника министра обороны по взаимодействию с госструктурами и общественными организациями. В 2016 году она вошла в президиум Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Причиной ухода Завьяловой из Минобороны источники газеты назвали «желание сменить место работы по истечении семи лет».

В министерстве и в Сбербанке не стали комментировать эту информацию.

Должность руководителя департамента маркетинга освободилась после того, как из Сбербанка уволилась бывший главный редактор РИА Новости Светлана Миронюк. Она проработала с финансовой организации с 1 февраля 2016 года.

Источники «Коммерсанта» не исключили, что Миронюк может вернуться в СМИ. При этом она останется акционером Сбербанка, так как получила в собственность ценные бумаги банка на сумму 5,98 млн рублей.

Как писали «Ведомости», на эту должность претендовала журналистка Марианна Максимовская. Позже источники газеты сообщили, что правление Сбербанка отказалось утвердить Максимовскую. Глава Сбербанка Герман Греф назвал эти сообщения «глупостями» и подчеркнул, что правление не рассматривало кандидатуру журналистки. Максимовская говорила, что Греф перейти ей в Сбербанк, но она отказалась, так как нынешняя работа ее «не отпустила».