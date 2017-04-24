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Согласно плану бюджета на 2018 год, власти США планируют собрать финансовую помощь Украине на 68,8%. Об этом пишет Foreign Policy.

Как пояснило издание, изначально Вашингтон собирался выделить Украине $ 570,9 млн, но в новом плане на финансовую помощь стране зафиксировали $ 177,8 млн.

Кроме того, власти США задумались о прекращении финансовой поддержки Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Туркменистана и Кубы.

По данным Foreign Policy, освободившиеся деньги пойдут на развитие проектов в сфере безопасности США.

В конце февраля Трамп предложил на $54 млрд увеличить расходы на Пентагон, причем сделаться за счет сокращения финансирования других министерств и ведомств. В частности, «на десятки миллиардов долларов» сократить бюджет Министерства по охране окружающей среды и на $200 млн уменьшить финансирование Американского космического агентства.

При этом президент США распорядился в 2017 году выделить $1,5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, а в $2018 году – еще $2,6 млрд. При этом сообщалось, что сократятся расходы Береговой охраны, Администрации транспортной безопасности и других агентств, занимающихся национальной безопасностью.