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Пользователи раздела «AliExpress Молл» китайского ритейлера AliExpress смогут получать товаров от российских продавцов на следующий день после заказа. Об этом представитель компании рассказал «Коммерсанту».

Услуга будет доступна для покупателей из 20 крупнейших российских городов. Как пояснило издание, на начальном этапе «быстрая доставка» будет распространяться на смартфоны (Samsung, iPhone 7 128 Гб), ноутбуки (Asus и Lenovo), наушники (Philips) и т.д. Газета добавила, что для жителей еще 50 городов доставка будет длиться от одного до трех дней. При этом в компании пообещали, что список городов, в которых доступна услуга, будет расширяться.

Логистикой займется компания Cainiao, которая входит в Alibaba Group и доставляет около 70% всех посылок в Китае. В конце 2016 года компания открыла представительство в России.

По мнению сооснователя Data Insight Федора Вирина, появление «быстрой доставки» свидетельствует об интересе «огромного количества» производителей как российских, так и представленных в России зарубежных брендов.

С 24 апреля AliExpress совместно с Тинькофф Банком запустил проект, который позволяет россиянам покупать товары в кредит и в рассрочку. Кредит будет распространяться на все товары из раздела «AliExpress Молл» стоимостью от трех тысяч рублей, в разочку можно будет взять телефоны, ноутбуки и аксессуары.

Как отметил «Коммерсантъ», сайт AliExpress.com – самый популярный в России онлайн-ресурс в сфере e-commerce, в марте его посетили 23,588 млн человек.