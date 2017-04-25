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Национальная система платежных карт (НСПК) ведет переговоры о выпуске кобейджинговых карт «Мир» с международной платежной системой Mastercard. Об этом банкиры рассказали «Ведомостям».

«При таком партнерстве карта внутри страны работает как “Мир”, а за рубежом – как карта международной платежной системы», – пояснила газета.

В НСПК и ЦБ отказались отвечать на вопросы «Ведомостей», в Mastercard пояснили, что не могут комментировать «слухи и предположения».

Как подчеркнуло издание, сейчас банки могут выпускать карты «Мир»-Maestro (бренд Maestro принадлежит Mastercard), но банкиры заявили о желании выпускать карты с Mastercard.

С конца 2016 года НСПК также ведет переговоры о выпуске кобейджинговых карт с международной платежной системой Visa. Источник «Ведомостей» назвал эти переговоры «тяжелыми», так как Visa не устраивают условия соглашения.

21 марта Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который предусматривает перевод с 2018 года всех бюджетных и социальных выплат на карты «Мир». C 1 июля 2018 года на эту платежную систему должны быть переведены все действующие бюджетники, кроме пенсионеров, для которых переход на карты «Мир» продлили до 1 июля 2020 года. Pампред ЦБ Ольга Скоробогатова обещала, что для всех пенсионеров выпуск карт будет бесплатным.