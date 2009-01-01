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Министерство обороны России придумало, как закончить строительство объектов, начатых обанкротившейся группой СУ-155 депутата Мосгордумы Михаила Балакина. Об этом пишет «Коммерсантъ», который ознакомился с протоколом заочного голосования правительственной комиссии, курирующей развитие жилищного строительства.

Как пояснило издание, «Управление имуществом специальных проектов», принадлежащее Минобороны, через Агентство ипотечного жилищного кредитования продаст находящиеся в бессрочном пользовании участки земли в Москве, а полученные деньги направит на строительство объектов СУ-155. Речь идет об участках 0,32 гектара на улице Льва Толстого более восьми гектаров на Лобненской улице.

При этом после продажи участков агентство должно перечислить на счет учреждения Минобороны 80% от суммы сделки, оставшиеся 20% оставить себе как агенту.

СУ-155 была основным подрядчиком строительства жилья для Минобороны, когда ведомство возглавлял Анатолий Сердюков. По данным издания, сумма контрактов, заключенных СУ-155 до 2013 года на строительство жилья для военных, составляет 70,6 млрд рублей. При этом ввод более 15 тысяч квартир так и не состоялся, так как компания сорвала сроки.

Из-за сорванных сроков ведомство подало в суд, в ноябре 2014 года суд взыскал по этому иску с СУ-155 345,6 млн рублей. При этом в 2015 году министерство подало к группе компаний пять исков на общую сумму 31,2 млрд рублей, но разбирательства были прекращены.

В середине 2015 года гендиректора группы компаний Александра Мещерякова обвинили в неуплате налогов. По версии следствия, руководитель компании не в полном объеме перечислял государству налог на доходы физических лиц с работников предприятия. В феврале 2016 года Следственный комитет закрыл дело, так как компания выплатила все налоги и штрафы в размере 2 млрд рублей.

В апреле 2016 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом группу компаний СУ-155. Заявление о банкротстве подавал Банк Москвы. Общая сумма требований кредиторов к компании составила 1,7 млрд рублей. Иски о банкротстве компании также подавали Сбербанк и Росбанк.