Совокупное состояние богатейших людей Европы увеличилось на $27,5 млрд из-за роста рынков после выборов во Франции. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство напоминает, что европейские рынки выросли до максимума за 17 месяцев на фоне победы Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов.
Так, состояние основателя Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka) Амансио Ортеги 24 апреля выросло на $2,7 млрд, что стало самым большим приростом за день согласно Bloomberg Billionaires Index.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 23 апреля. Во второй тур прошли два кандидата – основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон и председатель партии «Народный фронт» Марин Ле Пен.
Макрон набрал 23,86% голосов, а Ле Пен 21,43%. По прогнозам, во втором туре победит Макрон с 60% голосов.
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