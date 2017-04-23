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Совокупное состояние богатейших людей Европы увеличилось на $27,5 млрд из-за роста рынков после выборов во Франции. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что европейские рынки выросли до максимума за 17 месяцев на фоне победы Эммануэля Макрона в первом туре президентских выборов.

Так, состояние основателя Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka) Амансио Ортеги 24 апреля выросло на $2,7 млрд, что стало самым большим приростом за день согласно Bloomberg Billionaires Index.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 23 апреля. Во второй тур прошли два кандидата – основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон и председатель партии «Народный фронт» Марин Ле Пен.

Макрон набрал 23,86% голосов, а Ле Пен 21,43%. По прогнозам, во втором туре победит Макрон с 60% голосов.