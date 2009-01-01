Роберт Пирсиг, автор книги «Дзен и искусство ухода за мотоциклом», умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает The Guardian.
Издатель Пирсига со ссылкой на его жену сообщил, что писатель скончался после долгой болезни.
Книгу «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» впервые опубликовали в 1974 году. Как напоминает The Guardian, книгу отклонили больше ста издательств, выпустить ее согласилось Издательство Уильяма Морроу.
В произведении от первого лица рассказывается о путешествии на мотоцикле, которое Пирсиг и его сын совершили по США. The Guardian отмечает, что в книге в том числе есть автобиографические моменты, в частности, воспоминания о времени, когда у Пирсига диагностировали шизофрению.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.