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Роберт Пирсиг, автор книги «Дзен и искусство ухода за мотоциклом», умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Издатель Пирсига со ссылкой на его жену сообщил, что писатель скончался после долгой болезни.

Книгу «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» впервые опубликовали в 1974 году. Как напоминает The Guardian, книгу отклонили больше ста издательств, выпустить ее согласилось Издательство Уильяма Морроу.

В произведении от первого лица рассказывается о путешествии на мотоцикле, которое Пирсиг и его сын совершили по США. The Guardian отмечает, что в книге в том числе есть автобиографические моменты, в частности, воспоминания о времени, когда у Пирсига диагностировали шизофрению.