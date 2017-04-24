В Таджикистане нет данных о предполагаемом соучастнике петербургского теракта Содике Ортикове, сообщил «Интерфаксу» источник в Генпрокуратуре республики.
Сообщалось, что задержанный по подозрению в теракте Ортиков – гражданин Таджикистана.
«Мы пока не нашли ни одного факта, подтверждающего данные о его рождении, учебе, или работе в городе. Ни в одном из органов государственной власти Содик Ортиков не зарегистрирован», – сказал собеседник агентства.
Всего в деле о теракте 10 фигурантов, включая предполагаемого исполнителя Акбаржона Джалилова, который погиб при взрыве.
Организатором теракта следствие назвало выходца из Киргизии Аброра Азимова. По данным «Газеты.Ru», заказчик теракта – лидер группировки «Таухид валь-Джихад» Абу Салах аль-Узбеки. Издание также пишет, что его разыскивает Интерпол по обвинению в организации атаки на китайское посольство в Бишкеке.
Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля, кроме предполагаемого смертника, погибли 14 человек.
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