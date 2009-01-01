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Отключения горячей воды в Москве начнутся с 10 мая. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Узнать дату отключения горячей воды в собственном доме можно на сайте МОЭК. Уточняется, что если пользователь не может найти свой адрес на сайте, то это означает, что его дом обслуживает другая энергетическая компания.

«Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий», – рассказали в МОЭК.

Отключения воды закончится 25 августа. Профилактические работы охватят 71 тысячу зданий, из них 33 тысячи – жилые дома. В 5 тысячах зданий на время работ горячая вода отключаться не будет.

В марте Airbnb объявил о появлении услуги аренды ванной комнаты во время сезона отключения горячей воды. Арендовать можно будет также банные принадлежности. В компании пояснили, что таким образом они хотят поддержать москвичей в «непростой период» без горячей воды.