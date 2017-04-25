11:00

Французский миллиардер, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно намерен получить полный контроль над Christian Dior за $13,2 млрд (€12,1 млрд).

Об этом сообщается в пресс-релизе LVMH. Уточняется, что советы директоров обеих компаний одобрили сделку единогласно.

Как уточняет Financial Times, Арно намерен выкупить оставшиеся не принадлежащие ему 26% модного дома.

Кроме того, LVMH намерена выкупить у Dior бренд Christian Dior Couture за €6,5 млрд. Акции LVMH выросли на 3,2% на торгах в Париже, добавляет Bloomberg. Бумаги Dior подорожали на 13%.

LVMH владеет брендами Louis Vuitton, Dom Perignon, Bulgari, Givenchy, а также парфюмерным домом Christian Dior.