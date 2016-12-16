11:24

Сооснователь «Википедии» Джимми Уэйлс запустил журналистский онлайн-портал Wikitribune. Об этом он рассказал Wired.

Основная цель портала – создание материалов, основанных на фактах.

«Мы хотим привнести в ментальность людей необходимость проверки фактов, которую мы знаем по “Википедии”», – заявил он.

Портал будет финансироваться за счет краудфандинга. На сайте не будет рекламы или системы paywall. Каждый читатель сможет направлять финансовую поддержку проекту в обмен на возможность влиять на статьи и выбор тем.

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Портал будет освещать темы от политики до науки. На старте Wikitribune наймет 10 журналистов, а помогать им проверять факты и редактировать статьи смогут члены сообщества.

Ранее о борьбе с фейковыми новостями объявили в Google и Facebook. Порталы предлагают пользователям отмечать сомнительные новости, а проверять их будет команда журналистов.