Прокурор попросил для националиста Дмитрия Демушкина два с половиной года колонии общего режима по делу об экстремизме. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Олег Колесников.
Он заметил, что защита считает недоказанной вину Демушкина, а в его деле нет состава преступления. Адвокаты будут просить об оправдании.
Демушкин перед началом судебного заседания заявил, что его дело – «вымученное и позорное», уточняет «Интерфакс».
«Идиотизм дела понятен всем – и прокурору, и в глубине души судье», – сказал националист.
Дело в отношении Демушкина расследуют по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). По данным следствия, националист публиковал в соцсетях экстремистские материалы.
Его адвокат уточнил, что заявителями по делу стали координатор московского штаба НОД Вячеслав Хвастушин и активистка движения Екатерина Нагибина. Демушкин находится под домашним арестом с октября 2016 года.
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