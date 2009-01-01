11:14

Прокурор попросил для националиста Дмитрия Демушкина два с половиной года колонии общего режима по делу об экстремизме. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Олег Колесников.

Он заметил, что защита считает недоказанной вину Демушкина, а в его деле нет состава преступления. Адвокаты будут просить об оправдании.

Демушкин перед началом судебного заседания заявил, что его дело – «вымученное и позорное», уточняет «Интерфакс».

«Идиотизм дела понятен всем – и прокурору, и в глубине души судье», – сказал националист.

Дело в отношении Демушкина расследуют по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). По данным следствия, националист публиковал в соцсетях экстремистские материалы.

Его адвокат уточнил, что заявителями по делу стали координатор московского штаба НОД Вячеслав Хвастушин и активистка движения Екатерина Нагибина. Демушкин находится под домашним арестом с октября 2016 года.