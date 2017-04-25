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Новейшие американские истребители-бомбардировщики F-35 перебросят в Эстонию. Об этом сообщают CNN и ERR.

По данным эстонского издания, самолеты прилетят в страну 25 апреля. Собеседники CNN говорили о «ближайших днях». ВВС США сообщали, что Вашингтон с 2020 года планирует на постоянной основа размещать самолеты этого типа в Европе.

Часть истребителей разместят также в Румынии, добавляет CNN.

Перемещение самолетов – часть программы, которая была создана после присоединения Крыма к России, рассказал собеседник CNN.

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Решение военных перебросить самолеты в Эстонию стало «сюрпризом», отмечает Defense News. На прошлой неделе представители ВВС США говорили о проведении учений в Великобритании.

F-35 – новейшая модель военных самолетов. Они могут быть использованы для разведки или в качестве бомбардировщиков.

В октябре-январе Латвия, Финляндия и Эстония жаловались на нарушение воздушного пространства российскими истребителями.

С начала 2016 года НАТО официально объявило о политике сдерживания России. Для этого альянс с 2017 года планирует разместить четыре батальона военных в Польше и Прибалтике. НАТО также планирует создать постоянную флотилию в Черном море.