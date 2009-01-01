Количество потребительских кредитов выросло на 27% в первом квартале 2017 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Так, за январь-март 2017 года выдали 3,2 млн единиц кредитов. В 2016 году за аналогичный период выдали 2,5 млн единиц кредитов.
Самый заметный рост потребительских кредитов зафиксировали в Мурманской области (+85 %), на втором месте оказался Пермский край (+64%), на третьем – Удмуртия (+49%).
Как отметил директор НБКИ Александр Викулин, рост выдачи потребительских кредитов свидетельствует «о постепенном восстановлении у банков “докризисного” аппетита к риску».
«Иными словами, несмотря на имеющиеся риски, банки увеличивают темпы выдачи кредитов на покупку потребительских товаров», – отметил он.
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