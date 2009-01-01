13:18

Количество потребительских кредитов выросло на 27% в первом квартале 2017 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, за январь-март 2017 года выдали 3,2 млн единиц кредитов. В 2016 году за аналогичный период выдали 2,5 млн единиц кредитов.

Самый заметный рост потребительских кредитов зафиксировали в Мурманской области (+85 %), на втором месте оказался Пермский край (+64%), на третьем – Удмуртия (+49%).

Как отметил директор НБКИ Александр Викулин, рост выдачи потребительских кредитов свидетельствует «о постепенном восстановлении у банков “докризисного” аппетита к риску».