Минфин начал продажу первого выпуска «народных облигаций» – федерального займа ОФЗ-н через Сбербанк и «ВТБ 24». Очередей из инвесторов за ними пока не выстроилось, хотя приобрести бумаги можно не во всех отделениях этих банков.

Размещение государственных облигаций сопряжено с беспрецедентными издержками. При рыночной доходности обычных трехлетних ОФЗ на уровне чуть ниже 8% их аналог, специально выпускаемый для населения, будет иметь доходность 9% годовых до уплаты комиссий агентам.То есть при объеме эмиссии 15 млрд рублей издержки по обслуживанию долга грубо увеличиваются на 1% годовых, или на 150 млн рублей в год, что для суверенного долга довольно много.

Стоит ли цель, с которой выпускаются ОФЗ-н, этих денег и что на самом деле получат владельцы народных ОФЗ?