13:46

Правительство России решило обеспечить Луганскую область электричеством «в рамках гуманитарной поддержки» после того, как снабжение региона прекратила Украина.

Об этом «Интерфаксу» сообщил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

По его словам, «для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии».

Грызлов добавил, что «ограничения потребителей на территории Луганской области в настоящее время нет».

Ранее о подаче электричества из России сообщил официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего.

Киев объявил о прекращении электроснабжения неподконтрольных территорий Луганской области с полуночи 25 апреля. Ранее директор «Луганского энергетического объединения» Владимир Грицай пояснял, что компания не получила оплату за электроэнергию.

«Коммерсант» отмечал, что это предприятие – единственный поставщик электричества на территории Луганской области, которые не контролирует Киев.