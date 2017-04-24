Правительство России решило обеспечить Луганскую область электричеством «в рамках гуманитарной поддержки» после того, как снабжение региона прекратила Украина.
Об этом «Интерфаксу» сообщил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
По его словам, «для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии».
Грызлов добавил, что «ограничения потребителей на территории Луганской области в настоящее время нет».
Ранее о подаче электричества из России сообщил официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего.
Киев объявил о прекращении электроснабжения неподконтрольных территорий Луганской области с полуночи 25 апреля. Ранее директор «Луганского энергетического объединения» Владимир Грицай пояснял, что компания не получила оплату за электроэнергию.
«Коммерсант» отмечал, что это предприятие – единственный поставщик электричества на территории Луганской области, которые не контролирует Киев.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.