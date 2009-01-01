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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о недопустимости преследования авторов, произведения которых еще никто не видел. Его слова приводит «Интерфакс».

«Вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству появляется агрессия и нетерпимость, и мы эту агрессию видим. Эта агрессия иногда воплощается в преступные деяния. Иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел», – сказал Медведев.

Как подчеркнул премьер, чиновники не должны указывать художникам, как им творить. По его словам, «узкополитический подход к культуре в нормальном современном обществе просто недопустим».

«Если мы снова не хотим вернуться во времена, когда культура жестко регламентировалась сверху, то нам всем это нужно учитывать, в том числе чиновникам, политикам. Вообще любому облеченному властью человеку нужно подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать», – добавил премьер.

Ранее в Минкульте РФ заявили, что при выдаче прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя «Матильда» не будут ориентироваться на экспертизу, сделанную по заказу депутата Госдумы Натальи Поклонской.

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Поклонская несколько раз просила Генпрокуратуру проверить фильм Учителя на оскорбление чувств верующих. В своем повторном обращении депутат заявила, что сценарий «Матильды» должна проверить экспертная комиссия, в которую войдут историки и богословы. Так как фильм еще не вышел, эксперты изучали только трейлеры и сценарий фильма.

О результатах экспертизы Поклонская рассказала 17 апреля. По ее словам, комиссия пришла к выводу, что представленный в картине образ Николая II «не может не оскорблять чувства значительной части православных христиан». Специалисты призвали запретить публичный показ картины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что проводить экспертизу фильма, который еще не вышел, «по меньшей мере странно».

В декабре президент России Владимир Путин подчеркивал, что только сами представители искусства могут определять рамки дозволенного в профессии. По его словам, «любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку, абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона».