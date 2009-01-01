Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о недопустимости преследования авторов, произведения которых еще никто не видел. Его слова приводит «Интерфакс».
«Вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству появляется агрессия и нетерпимость, и мы эту агрессию видим. Эта агрессия иногда воплощается в преступные деяния. Иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел», – сказал Медведев.
Как подчеркнул премьер, чиновники не должны указывать художникам, как им творить. По его словам, «узкополитический подход к культуре в нормальном современном обществе просто недопустим».
«Если мы снова не хотим вернуться во времена, когда культура жестко регламентировалась сверху, то нам всем это нужно учитывать, в том числе чиновникам, политикам. Вообще любому облеченному властью человеку нужно подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать», – добавил премьер.
Ранее в Минкульте РФ заявили, что при выдаче прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя «Матильда» не будут ориентироваться на экспертизу, сделанную по заказу депутата Госдумы Натальи Поклонской.
Поклонская несколько раз просила Генпрокуратуру проверить фильм Учителя на оскорбление чувств верующих. В своем повторном обращении депутат заявила, что сценарий «Матильды» должна проверить экспертная комиссия, в которую войдут историки и богословы. Так как фильм еще не вышел, эксперты изучали только трейлеры и сценарий фильма.
О результатах экспертизы Поклонская рассказала 17 апреля. По ее словам, комиссия пришла к выводу, что представленный в картине образ Николая II «не может не оскорблять чувства значительной части православных христиан». Специалисты призвали запретить публичный показ картины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что проводить экспертизу фильма, который еще не вышел, «по меньшей мере странно».
В декабре президент России Владимир Путин подчеркивал, что только сами представители искусства могут определять рамки дозволенного в профессии. По его словам, «любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку, абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона».
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.