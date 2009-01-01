Ролик с шуткой про Коран блогера Ильи Давыдова, более известного как Мэддисон, внесли в список экстремистских материалов. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Во время выступления Илья Мэддисон рассказал, что отправился в туалет с Кораном и обнаружил, что у него нет туалетной бумаги. Он добавил, что «с Кораном ничего не случилось».
Заметка дополняется.
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