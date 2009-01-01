13:57

Ролик с шуткой про Коран блогера Ильи Давыдова, более известного как Мэддисон, внесли в список экстремистских материалов. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Во время выступления Илья Мэддисон рассказал, что отправился в туалет с Кораном и обнаружил, что у него нет туалетной бумаги. Он добавил, что «с Кораном ничего не случилось».

Заметка дополняется.