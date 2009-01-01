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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проект по сносу пятиэтажек в Москве обоснованным и отметил, что ремонтировать это жилье было бы «преступно». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Суть очень простая – огромный жилой фонд, который нет смысла капитально ремонтировать. Это просто кидать деньги в топку. И от этого жилого фонда нужно избавляться, потому что кидать деньги в топку граждан, которые они собирают и платят за капремонт, это преступно», – сказал Песков.

Он добавил, что «целесообразность проекта не вызывает сомнений», но вопросы собственников жилья, которое подлежит сносу – это «абсолютно оправдано». Столичная мэрия гарантирует, что «интересы граждан никоим образом не будут нарушаться», заверил Песков.

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20 апреля Госдума в первом чтении одобрила законопроект о второй волне сноса московских пятиэтажек. За принятие документа проголосовали 397 депутатов, против – четверо, один воздержался. Перед вторым чтением было решено провести парламентские слушания с участием регионов.

Ранее документ раскритиковал Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Как отмечали чиновники, проект реновации не способствует обновлению жилищного фонда и нарушает конституционное право частной собственности. При этом документ одобрили без возражений. Нарушения российской Конституции в законопроекте также нашли в думском Комитете по жилищной политике и ЖКХ.

Законопроект о сносе столичных пятиэтажек внесли в Госдуму 10 марта. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, предварительный список попавших под снос домов подготовят к 1 мая. После этого жители хрущевок будут поквартирно голосовать по принятию документа, на голосование дается полтора месяца.

В общей сложности в Москве предполагается снести около 8 тысяч пятиэтажек общей площадью 25 млн квадратных метров. Стоимость проекта оценивалась в 3,5 трлн рублей.