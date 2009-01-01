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Ущерб от коррупции в России в 2016 году составил 78 млрд рублей. Об этом сказано в отчете генерального прокурора Юрия Чайки, сообщает «Прайм».

По итогам 2015 года ущерб от коррупции составил 44 млрд рублей. Таким образом, за год сумма увеличилась в 1,7 раз. Из 78 млрд рублей примерно 7% возместили добровольно, а на еще 31 млрд рублей наложили арест.

В 2016 году Генпрокуратура обнаружила почти 33 тысячи фактов коррупции, что на 1,4% больше, чем в 2015 году.

В отчете сказано, что наблюдавшееся в предыдущие годы снижение числа зарегистрированных коррупционных преступлений «не отражало реального масштаба совершаемых деяний». При этом раскрываемость преступлений, связанных с коррупцией, составила 97%.

В Transparency International отмечали, что ведомства оценивают ущерб только по заведенным уголовным делам. По этой причине некоторые потери не учитываются, поскольку соответствующих расследований не проводится.