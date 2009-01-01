14:45

Националист Дмитрий Демушкин получил два с половиной года колонии общего режима по делу об экстремизме. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такое решение вынес Нагатинский суд Москвы, наказание 2,5 года запросила прокуратура.

В отношении националиста расследовали дело по части 1 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку расы, совершенные публично, в том числе с использованием интернета).

Как напоминает «Интерфакс», по версии следствия, в 2014 году Демушкин на своей странице в одной из соцсетей опубликовал «два графических изображения экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц».

Дело уже рассматривалось Нагатинским судом, который в июне 2016 года отправил его в прокуратуру для устранения нарушений. Тогда Демушкину, уточняет агентство, вменяли один эпизод: публикацию фотографии с одним из баннеров «Русского марша».

Демушкин свою вину отрицает, ранее на суде 25 апреля он назвал дело «вымученным», и заметил, что «идиотизм» его уголовного преследования «понятен всем». Националиста задержали в октябре 2016 года, суд отправил его под домашний арест.