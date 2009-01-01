15:37

Минюст опубликовал отчеты некоммерческих фондов, предположительно связанных с премьер-министром Дмитрием Медведевым. На это в своем блоге обратил внимание политик Алексей Навальный.

Ранее, как утверждает оппозиционер, четыре фонда – «Градислава», «Соцгоспроект», «Дар» и Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта – ни разу не публиковали отчетность.

Согласно данным с сайта Минюста, в 2016 году, как подсчитал Навальный, эти организации в целом потратили на собственное содержание 3,6 млрд рублей.

Самые большие траты – у фонда «Дар», на его содержание в прошлом году ушло 1,4 млрд рублей. «Соцгоспроект» потратил на это 718 млн рублей, «Градислава» – 768 млн, Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта – 691 млн рублей.

Навальный заметил, что на содержание «медведевских фондов» за год было потрачено больше, чем тратят «реальные благотворительные фонды». К примеру, пишет политик, годовой бюджет фонда «Подари жизнь» – 2,3 млрд рублей.

https://twitter.com/navalny/status/856847880040189954

В марте основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о «тайной империи» Медведева. В нем утверждается, что российский премьер через подконтрольные ему некоммерческие фонды владеет винодельнями, яхтами и особняками.

По данным ФБК, на фонд «Градислава» записана усадьба в Плесе («дача» Медведева), на «Соцгоспроект» – усадьба в Знаменском и виноградники в Анапе и в Тоскане.

Фонд «Дар», которым руководит однокурсник Медведева Илья Елисеев, как утверждает ФБК, владеет квартирами в реконструированном дворце графа Кушелева-Безбородко в Санкт-Петербурге.

Елисеев в интервью «Коммерсанту» объяснял, что фонд «Дар» за десять лет направил на благотворительность 11 млрд рублей, в эту сумму Елисеев не включил расходы на содержание организации. При этом, по его словам, «Дар» – это не благотворительная организация.

Говоря о винограднике в Тоскане, Елисеев назвал его собственной частной инвестицией. Кроме того, по словам Елисеева, «один из ключевых приоритетов фонда» – восстановление исторических зданий, представляющих культурную и историческую ценность.

Фонд занимался не только усадьбой в Плесе, но и другими проектами реконструкции, а информация об этом объекте «сознательно извращается и политизируется».

«Новая газета» в конце марта пыталась связаться с упомянутыми в расследовании ФБК фондами, выяснив, что их отчетов нет в базе Минюста. Издание также обнаружило работающий сайт только у одного фонда.

Из базы СПАРК газета выяснила, что, к примеру, фонд «Дар» в 2015 году потратил на зарплаты, командировки, покупку имущества около 800 млн рублей. При этом, указывала НГ, благотворительные организации могут тратить на административные расходы только 20% поступающих средств. В 2011 году, согласно СПАРК, «Дар», вместе с тем, направил на благотворительность 1,3 млрд рублей.

На просьбы НГ прислать отчеты в фондах ответили отказом, позднее Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта уведомил издание, что это не благотворительная организация, просьбу предоставить информацию о доходах и расходах в фонде считают «ничтожной».