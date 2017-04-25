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Для жителей Евросоюза отменят роуминг на территории всех стран союза с 15 июня. Об этом говорится в решении совета ЕС.

«С 15 июня пользователи с мобильными телефонами, путешествующие в другие страны ЕС, смогут звонить, отправлять текстовые сообщения или пользоваться интернетом без каких-либо дополнительных расходов», – подчеркивают в совете.

Как отмечается, после 15 июня бесплатный роуминг для жителей ЕС появится также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.

Согласно тексту документа, наценка национальных операторов за обслуживание на территории ЕС для иностранных мобильных компаний не должна превышать €0,03 за минуту разговора и €0,01 за SMS. Дополнительную оплату трафика мобильного интернета внутри ЕС операторы должны снизить с €7,7 за гигабайт в 2017 году до €2,5 за гигабайт в 2022 году. При этом все расчеты будут производиться между компаниями, граждан ЕС платежи с 15 июня не коснутся.

Парламент ЕС утвердил решение о бесплатном роуминге 6 апреля. Решение совета Евросоюза – это последний юридический шаг перед подписанием соответствующего закона, текст которого будет опубликован в Официальном журнале ЕС до конца мая.

В июне 2015 года сообщалось, что страны союза достигли предварительной договоренности по этому вопросу.

Еврокомиссия стремилась создать на территории ЕС единый рынок мобильной связи и добиться снижения платы за услуги сотовых операторов с 2007 года. При этом крупные телекоммуникационные компании Европы выступали против подобных нововведений, подчеркивая, что это разрушит индустрию.