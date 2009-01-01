Любой настоящий политик предлагает своему электорату образ неосуществимого. Будь то прогрессист, консерватор или либерал. Утопичные картины, которые едва ли можно воспроизвести в реальности, представляют собой предмет веры. Политики заинтересованы в том, чтобы их убеждения соответствовали ожиданиям как можно большей части граждан. Если убеждения политика служат лишь инструментом, а не целью его жизни, мы говорим о популизме: политику легче подогнать свой образ и слова к ожиданиям народа, чем изменить коллективные представления о должном. Как это происходит в случае с Владимиром Путиным?
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