Программа сноса тысяч пятиэтажек и переселения более полутора миллионов их жителей в новые дома на низком старте. В первом чтении Госдума приняла законопроект, открывающий путь реновации. Москомархитектура уже выбрала первые площадки в пяти районах, по которым готова объявить конкурс. 15 мая в Москве должно начаться «поквартирное» голосование жителей пятиэтажных домов, которые мэрия намерена расселить. Столичный мэр Сергей Собянин утверждает, что «коврового сноса» не будет, и похожие заверения из уст самых разных чиновников теперь звучат почти ежедневно. Но это снимает далеко не все вопросы к проекту. На какие из них можно ответить прямо сейчас?
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