16:52

Росимущество предложило отказаться от практики убийства животных, которых изымают у браконьеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство хочет получить полномочия бесплатно передавать животных в природоохранные, культурные и научные организации. Росимущество также предлагает передавать животных не только государственным, но и коммерческим или некоммерческим учреждениям.

Сейчас животные, которые не входят в Красную книгу и не охраняются международными конвенциями, попадают в Росимущество при изъятии у браконьеров. К таким животным относятся, в частности, водные млекопитающие (моржи, косатки). По закону, ведомство должно выставлять конфискованных животных на аукционы, а если покупателей не найдется, то убивать их.

«У нас есть ситуация с рысью, которая была изъята у браконьеров без ноги. Фонд некоммерческий провел операцию, выхаживал её, а потом суд постановил изъять её у фонда и выставить на торги. Такая рысь никому не нужна. Фонд был готов взять безвозмездно, нет, суд постановил выставить на реализацию», – рассказал глава Росимущества Дмитрий Пристансков.

Представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов назвал существование таких законов «шоком» для многих.