В Астане начался четвертый двухдневный раунд переговоров по Сирии. Предыдущий раунд проходил без участия ключевой делегации – вооруженной сирийской оппозиции. Учитывая интенсивность боев повстанцев с правительственными войсками в марте, казалось, что гаранты перемирия – Россия, Турция и Иран – не сумели сохранить возможность для диалога, и переговоры провалены. Но за два дня до начала встречи в Астане оппозиция неожиданно приняла приглашение и приехала в столицу Казахстана.

Просирийская коалиция винила в срыве перемирия оппозицию. Представитель МИД РФ Мария Захарова называла решение о бойкоте переговоров «мотивированным извне», а российские СМИ называют действия повстанцев «выкрутасами». Впрочем, главный переговорщик сирийской оппозиции Мохаммад Аллуш еще в конце февраля заявлял, что делегация не поедет в Астану, если Россия не выполнит обещания о прекращении атак со стороны войск Асада.

Оппозиционные группировки разрозненны, многие из них не в состоянии договориться между собой. Но у присоединившихся к перемирию фракций не было желания саботировать переговоры. В декабре, благодаря усилиям Турции и России, была намечена тенденция к долгосрочному перемирию, что при соответствующем диалоге действительно способствовало медленному переводу конфликта в политическое русло. Почему перемирие провалилось и есть ли у переговоров шансы на успех?

Фактор «партии войны»