17:11

Советский районный суд Волгограда заочно арестовал бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Михеева, обвиняемого в хищении более 2 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд изменил экс-депутату меру пресечения с подписки о невыезде на арест, удовлетворив ходатайство гособвинения. Уголовное дело в отношении Михеева вернут в прокуратуру, судья постановил объявить его в розыск.

Михеев и его адвокат не пришли ни на одно судебное заседания, приставы не нашли подозреваемого ни по одному из имеющихся адресов. В ФСБ говорили, что не располагают информацией о пересечении Михеевым российской границы.

По данным «Коммерсанта», бывшего депутата объявили в федеральный розыск еще в феврале, после того, как он не подписал обвинительное заключение по делу о мошенничестве от 2013 года. Сам Михеев называл дело незаконным. В волгоградском отделении «Справедливой России» говорили, что экс-депутат находится в Москве.

По версии следователей, экс-депутат пытался похитить 1,2 млрд рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший ему Волгопромбанк. Промсвязьбанк подал к Михееву гражданский иск, после этого бывший депутат пытался воздействовать на суд, используя служебное положение, отмечали в СК. В его деле появилась статья о воспрепятствовании правосудию, но затем преследование по этому эпизоду прекратили из-за истечения срока давности.

В декабре 2015 года Арбитражный суд Волгоградской области признал Михеева банкротом. Его долги составляют 9,5 млрд рублей.