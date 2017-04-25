17:22

Самолет Ту-214 с министром культуры Владимиром Мединским и журналистами не смог вылететь из Омска из-за сработавшей аварийной сигнализации. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

Также на борту были вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин. В Омске 25 апреля проходил форум «Единой России».

При наборе скорости самолет резко затормозил, добавляет агентство. По словам членов экипажа, причиной стал аварийный сигнал о разгерметизации салона. РИА Новости уточняет, что сигнал был ложным.

Вместе с тем, как пишет в твиттере корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина, «одна из дверей Ту-214 не закрывалась до конца».

https://twitter.com/ElenaKrivyakina/status/856872087503466496

Она добавила, что «Тушки в правительственном летном отряде ломаются постоянно». Как передает «Интерфакс», журналисты вернутся в Москву резервным бортом.

В Омск 25 апреля прилетел премьер-министр Дмитрий Медведев. Издание «СуперОмск» сообщало, что на аэродроме, где стоял самолет главы правительства, произошел пожар – горела сухая трава.