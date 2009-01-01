17:44

Российские власти понимают опасения экспортеров из-за крепкого рубля и ищут рыночные меры влияния на курс национальной валюты. Об этом сообщил президент Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Путин уточнил, что «боится сказать лишнее слово, чтобы не навредить, потому что здесь угрозы со всех сторон». Курс национальной валюты – это «тонкая сфера, которая поддается регулированию, но действовать нужно крайне аккуратно, имея в виду разнонаправленные интересы участников экономических процессов», добавил президент.

«То есть если бы не было камер, я бы вам сказал более подробно, более конкретно. Но пока вот на этом я остановлюсь», – заключил он.

На фоне заявления Путина доллар подорожал на 17 копеек. В 17:49 мск он стоил 56,2 рубля, свидетельствуют данные торгов.

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Ранее министр экономического развития Максим Орешкин предсказал ослабление рубля к концу 2017 года. По его прогнозам, российская валюта опустится до курса в 62 рубля за доллар. Он отметил, что крепкий рубль – это большой риск для российской экономики.

В феврале Центробанк назвал «нормальным» нынешний курс рубля и отметил, что его укрепление не вызывает беспокойства. До этого правительство пообещало «страховать» рубль от «чрезмерного укрепления».