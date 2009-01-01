Если изучать биографии известных людей, в частности, ученых, замечаешь, что многие из них хоть и посвящали своему делу жизнь, но каким-то образом умудрялись не посвящать ему целые дни. Люди, внесшие в науку огромный вклад, работали всего несколько часов в день и много времени уделяли прогулкам, хобби и просто дреме – резкий контраст по сравнению с нашим сегодняшним темпом жизни и работой по 10–12 часов, которые кажутся необходимыми, чтобы преуспеть. Алекс Суюн-Ким Панг, в прошлом замредактора Encyclopaedia Britannica и автор нескольких книг о работе и досуге, написал для Nautilus о том, как им это удавалось и почему в короткий рабочий день можно успеть больше, чем в длинный. Чтобы понять это, утверждает он, нужно обратить внимание на то, как светлейшие умы не только трудились, но и отдыхали.

Чарльз Дарвин был бездельником, заявляет Суюн-Ким Панг. По крайней мере, так может показаться. Утром, после пробуждения, прогулки и завтрака, он приходил в свой кабинет к 8-ми часам и посвящал работе ровно полтора часа. В 9:30 он переходил к чтению утренней прессы и составлению писем, в 10:30 вновь возвращался к работе и научным экспериментам, а в полдень объявлял, что работа этого дня проделана. После этого натуралист обычно отправлялся на прогулку по «тропе размышлений» в своем имении Даун Хаус. По возвращении Дарвин обедал и отвечал еще на несколько писем, в 15 часов отправлялся вздремнуть на часок, затем вновь гулял, а в 17:30 ужинал с семьей. Придерживаясь такого расписания, ученый написал 19 книг, включая «Происхождение видов» – вероятно, самый известный труд по науке.