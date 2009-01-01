18:27

Ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» группировка, сообщает SITE.

Проект уточняет, что боевики пригрозили новыми терактами.

«Коммерсантъ» и «Газета.Ru» писали о возможной причастности к взрыву в петербургском метро группировки «Таухид валь-Джихад».

В начале 2017 года она объединилась с «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на основе «Джебхат ан-Нусры». Последняя группировка, в свою очередь, считалась сирийским крылом «Аль-Каиды».

Заметка дополняется.