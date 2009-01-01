Ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» группировка, сообщает SITE.
Проект уточняет, что боевики пригрозили новыми терактами.
«Коммерсантъ» и «Газета.Ru» писали о возможной причастности к взрыву в петербургском метро группировки «Таухид валь-Джихад».
В начале 2017 года она объединилась с «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на основе «Джебхат ан-Нусры». Последняя группировка, в свою очередь, считалась сирийским крылом «Аль-Каиды».
Заметка дополняется.
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