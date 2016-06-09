Стартап Kitty Hawk показал прототип «летающего автомобиля» – летательного аппарата, для которого не нужна лицензия пилота. По словам создателей, управление можно освоить за несколько минут. В продажу Kitty Hawk Flyer поступит до конца 2017 года. Цена пока неизвестна – о ней можно лишь гадать, учитывая размер скидок ($2 тысячи).

Летательный аппарат – проект Ларри Пейджа, одного из основателей Google. Разработки начались несколько лет назад – сначала в стартапе Zee.Aero, затем – в Kitty Hawk. Они велись в секрете, сотрудникам даже раздали инструкции о том, как уклоняться от вопросов репортеров. Говоря о Пейдже, они использовали кодовое слово «GUS» (сокращение от Guy Upstairs, появившееся из-за того, что его апартаменты были этажом выше).