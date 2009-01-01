Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Reuters заявил об ослаблении Россией поддержки президента Сирии Башара Асада.
По словам Эрдогана, президент России Владимир Путин попросил его «не понимать неправильно» позицию Москвы по отношению к Асаду.
«Я не сторонник Асада, я не его адвокат. Вот что сказал мне Путин», – добавил Эрдоган.
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