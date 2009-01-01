21:32

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Reuters заявил об ослаблении Россией поддержки президента Сирии Башара Асада.

По словам Эрдогана, президент России Владимир Путин попросил его «не понимать неправильно» позицию Москвы по отношению к Асаду.

«Я не сторонник Асада, я не его адвокат. Вот что сказал мне Путин», – добавил Эрдоган.

Заметка дополняется.