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Власти Москвы выбрали около 150 земельных участков, на которых «теоретически» можно построить дома для жителей пятиэтажек, попадающих под снос. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как пояснило издание, примерно 100 из этих площадок «однозначно пригодны» для строительства жилья. Из них около двух третей находятся в собственности Москвы, остальные – или в федеральной, или принадлежат другим владельцам.

Собеседник газеты подчеркнул, что большинство участков расположены на востоке и юго-востоке столицы. В этих же округах находится и большая часть хрущевок: на востоке – 5,7 млн квадратных метров, на которых проживают 357 тысяч человек, на юго-востоке – 3,87 млн квадратных метров, где живут 242 тысячи человек.

Для строительства новых зданий потребуется не менее полутора лет, поэтому жители тех домов, которые попадут под «первую волну» сноса, получат жилье в уже пространных домах, добавил источник.

Для первого этапа переселения мэрия сформирует жилищный фонд. В него войдут принадлежащие столице квартиры, находящиеся на балансе департамента городского имущества, жилье, которое строят подконтрольные властям застройщики, а также мэрия выкупит у девелоперов пустые квартиры.

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ранее говорил, что новые дома для жителей пятиэтажек в качестве эксперимента будут построены с элементами из дерева. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин назвал эти сведения «информационной уткой» и пообещал, что жилье будет строиться из «современных энергоэффективных панелей и монолита».

Законопроект о сносе столичных пятиэтажек внесли в Госдуму 10 марта. Депутаты Госдумы на заседании 20 апреля одобрили проект в первом чтении.

Документ критиковали в Совете при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, так как, по мнению участников, законопроект не способствует обновлению жилищного фонда и нарушает конституционное право частной собственности.

В Кремле говорили, что «целесообразность проекта не вызывает сомнений». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что ремонтировать попадающее под снос жилье было бы «преступно», так означало бы «кидать деньги в топку».