25 апреля, 23:33

Экспертная комиссия при Ростехнадзоре провела дорасследование причин аварии на шахте «Северная», где погибли 36 человек, и установила, что причиной взрывов стал человеческий фактов. ОБ этом РБК рассказал глава комиссии Дмитрий Мещеряков.

По словам Мещерякова, на проведении дорасследования настоял Следственный комитет, которого «не устроил» ранее подготовленный комиссией акт о причинах аварии.

Эксперты установили, что в авария не связана с природным фактором, к взрыву привел «человеческий фактор на всех уровнях». В Ростехнадзоре также нашли «множество нарушений» правил безопасности при работе в шахте. В частности, зафиксированы отклонения в работе вентиляционной системы, некорректая установка датчиков, а также «привлечение некомпетентных сотрудников на аутсорсинге».

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил, что взрыв на шахте произошел из-за «сочетания и природных, и человеческих факторов».

Выброс метана в шахте «Северная» произошел 25 февраля, произошло несколько взрывов, в результате которых погибли четыре человека. Позднее МЧС признало гибель еще 26 горняков, оставшихся в шахте. 28 февраля в шахте произошел еще один взрыв, тогда погибли пять рабочих и один спасатель.

Компания «Воркутауголь» решила затопить шахту, объясняя, что это необходимо для предотвращения новых пожаров и взрывов.