Экспертная комиссия при Ростехнадзоре провела дорасследование причин аварии на шахте «Северная», где погибли 36 человек, и установила, что причиной взрывов стал человеческий фактов. ОБ этом РБК рассказал глава комиссии Дмитрий Мещеряков.
По словам Мещерякова, на проведении дорасследования настоял Следственный комитет, которого «не устроил» ранее подготовленный комиссией акт о причинах аварии.
Эксперты установили, что в авария не связана с природным фактором, к взрыву привел «человеческий фактор на всех уровнях». В Ростехнадзоре также нашли «множество нарушений» правил безопасности при работе в шахте. В частности, зафиксированы отклонения в работе вентиляционной системы, некорректая установка датчиков, а также «привлечение некомпетентных сотрудников на аутсорсинге».
Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил, что взрыв на шахте произошел из-за «сочетания и природных, и человеческих факторов».
Выброс метана в шахте «Северная» произошел 25 февраля, произошло несколько взрывов, в результате которых погибли четыре человека. Позднее МЧС признало гибель еще 26 горняков, оставшихся в шахте. 28 февраля в шахте произошел еще один взрыв, тогда погибли пять рабочих и один спасатель.
Компания «Воркутауголь» решила затопить шахту, объясняя, что это необходимо для предотвращения новых пожаров и взрывов.
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