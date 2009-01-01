В первую же неделю после того, как Дональд Трамп был выбран американским президентом, в Штатах было зафиксировано более 400 случаев насилия или проявлений ненависти, основанных на ксенофобии. Больше всего от американцев потерпели мусульмане и латиноамериканцы. Самому президенту США пришлось обращаться к народу, говоря о насилии по отношению к религиозным и национальным меньшинствам в Штатах: «Если это поможет, я это скажу, я скажу прямо в камеры: прекратите это».

Но проблему вряд ли можно решить одной фразой, особенно когда сам президент поддерживает риторику ненависти. Например, в ноябре Трамп назвал обилие сомалийских беженцев в Миннесоте «кошмаром»: «Некоторые из них примыкают к ИГИЛ и распространяют его экстремистские взгляды в нашей стране и во всем мире», – заявил он. Выход Трамп видит в том, чтобы загородиться от опасностей окружающего мира: возвести стену от нелегальных мигрантов из Мексики (которая вряд ли окажется эффективным решением проблемы, если вообще будет построена), наложить запрет на въезд граждан семи крупных мусульманских стран, сократить число принимаемых в США беженцев и подвергать их усиленной проверке на въезде. Все это входит в распоряжения, подписанные новым американским президентом в первые сто дней его правления.