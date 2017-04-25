25 апреля, 23:59

Заключительная часть новой трилогии «Звездных войн» выйдет на экраны 24 мая 2019 года. Об этом сообщается на сайте студии Disney.

Название девятого эпизода пока не раскрывается. Известно, что режиссером фильма станет Колин Треворроу, снявший «Мир Юрского периода» (2015).

Ранее на конвенции поклонников «Звездных войн» Star Wars Celebration в Орландо представили первый тизер восьмого эпизода, который выйдет на экраны 15 декабря 2017 года.

https://www.youtube.com/watch?v=zB4I68XVPzQ

Восьмой эпизод получил название «Звездные войны: Последние джедаи», его снял Райан Джонсон, который был режиссером нескольких эпизодов сериала «Во все тяжкие».

В Lucasfilm говорили, что Кэрри Фишер, сыгравшая роль принцессы Леи в классической трилогии и седьмом эпизоде, появится в «Последних джедаях». Эта часть киносаги станет последней с ее участием, так как актриса умерла в декабре 2016 года.