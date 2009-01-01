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Компания Uber планирует в 2020 году провести испытания «летающего такси». Об этом заявил один из ​директоров компании Джефф Холден, пишет Finanсial Times.

Испытания пройдут в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) и Далласе (штат Техас). Работать в качестве такси «летающие автомобили», по планам, начнут с 2023 года. Это позволит сократить время поездки по городу с 30 минут до 5.

Разработку «летающего такси» Холден назвал «следующим шагом» для Uber.

«Мы работаем, чтобы в реальности можно было нажать кнопку и улететь», – сказал директор.

Технической разработкой займутся партнеры, с которыми Uber уже заключил контакты. Речь идет об Aurora Flight Sciences, Bell Helicopter, ChargePoint, Embraer, Mooney и Pipistrel Aircraft. Кроме того, для работы над проектом Uber пригласил бывшего инженера NASA Марка Мура.

24 апреля компания Kitty Hawk, в которую инвестировал сооснователь Google Ларри Пейдж, представила свой «летающий автомобиль». Планируется, что продажи Kitty Hawk начнутся в конце 2017 года.