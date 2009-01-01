Мосгорсуд 27 апреля вынесет приговор бывшему главе антикоррупционного управления МВД Денису Сугробову. Прокуратура запросила для него 22 года лишения свободы.
Генерала обвиняют по нескольким статьям УК РФ. Republic перед приговором вспоминает основные детали и последствия дела Сугробова.
Обвинения
В статьях, вышедших после ареста Сугробова, он назывался «одним из самых перспективных молодых чиновников» МВД. Сугробов в 34 года получил генеральское звание и возглавил один из важнейших главков министерства – Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). Управление участвовало в громких расследованиях – например, делах «Оборонсервиса» и «Мастер-банка».
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