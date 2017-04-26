01:50

Назначение депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета «Единой России» Сергея Железняка на пост куратора Госдумы затягивается из-за нежелания властей проводить довыборы по 204-му Перовскому округу. Об этом «Ведомостям» рассказали источники в Думе.

Как пояснил собеседник издания, для Москвы новые выборы «очень невыгодны», так как «на них соберутся все кому не лень», в частности, экс-депутат Дмитрий Гудков.

Для партии уход Железняка также нежелателен, так как «нет ярких депутатов», которые могли бы его заменить, добавила газета.

Другой причиной для затягивания назначения «Ведомости» назвали ситуацию с детьми Железняка: обе его дочери живут и работают за границей, в таких ситуациях требуется «более тщательная» проверка документов.

При этом другой источник сообщил, что Москва уже готовится к довыборам, а Железняк перейдет на новую должность в середине мая.

Должность заместителя начальника управления президента по внутренней политике (УВП), отвечающего за взаимодействие с парламентом, освободилось после того, как с этого поста ушел Сергей Смирнов.

Заметка дополняется.