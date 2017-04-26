03:08

Центризбирком подготовил новый проект регламента о голосовании граждан по месту пребывания, в котором предложил две альтернативы открепительным удостоверениям. Об этом знакомые с текстом документа собеседники рассказали «Ведомостям».

Если до голосования остается от пяти до 45 дней, избиратель сможет подать заявление в территориальную комиссию или в центр обработки данных. В ответ заявителю сообщат, куда он сможет пойти голосовать, включат его в список избирателей по этом участку и удалят из списков по по месту жительства. Издание подчеркнуло, что ЦИК и Минкомсвязи,договариваются, чтобы подавать заявления можно было также через портал госуслуг.

По подсчетам ЦИК, эта мера «вернет на участки» 5–20 млн избирателей, так как многие россияне живут не там, где прописаны, и не могут съездить за открепительными удостоверениями.

Менее чем за пять дней до выборов избирателю необходимо прийти на свой участок, подать заявление, на которое наклеят специальную марку с отрывным корешком. Затем эту марку оторвут и вклеят в список избирателей на участке, куда открепившийся избиратель придет голосовать.

Источник в ЦИК подчеркнул, что этот проект проходит «нулевое чтение»и будет принят после «широкого обсуждения».

Руководитель экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК Андрей Бузин пояснил «Ведомостям», что новая система не может гарантировать отсутствие манипуляций с голосами: «В открепительных указывались хотя бы паспортные данные избирателей, следить за маркой, которую можно отклеивать и наклеивать, намного сложнее», – сказал эксперт.

Ранее в Администрации президента обсуждали способы повысить явку на президентские выборы в 2018 году. Одним из вариантов называли отмену открепительных удостоверений, которая позволила бы поднять явку на 0,5–1%.