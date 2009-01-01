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Басманный суд арестовал бывшего руководителя банка МИА Владимира Корьевкина по делу отца экс-начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

По данным следствия, Корьевкин, занимая пост гендиректора и председателя правления МИА (100% принадлежат банку Москве), фиктивно устроил на работу в банк Виктора Захарченко. В течение полутора лет отец полковника Захарченко числился сотрудником МИА, получал зарплату, но на работу не приходил.

Представитель МИА сообщил, что Виктор Захарченко числился в списке сотрудников организации до 15 сентября 2016 года, а после этого был уволен. Корьевкин, в свою очередь, ушел из банка в апреле 2015 года.

Суд арестовал Виктора Захарченко 18 апреля по обвинению в растрате, а также в пособничесте, присвоении или растрате (статья 33 и статья 160 УК РФ).

Оба арестованных вину не признали. Виктор Захарченко пояснил, что стал «заложником ситуации, связанной с сыном», так как его арестовали, чтобы вынудить Дмитрия Захарченко признать вину.

Дмитрия Захарченко обвиняют в получении взятки (статья 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и воспрепятствовании предварительному следствию (статья 294 УК РФ). Его арестовали 10 сентября 2016 года. Во время обысков у полковника нашли валюту на сумму 8,5 млрд рублей. Происхождение денег он объяснить отказался.