06:09

Мосгорсуд освободил под залог гендиректора фирмы «Мастер», проводившей работы по реконструкции зданий Госдумы и правительства РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Руководствуясь принципом гуманизма, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о возможности применения в отношении [гендиректора компании Василия] Смирнова более мягкой, чем заключение под стражу, меры пресечения», – пояснил судья Дмитрий Пронякин.

Суд удовлетворил жалобу защиты Смирнова, которая обратила внимание, что мошенничество, в котором обвиняли гендиректора, было совершено в сфере предпринимательской деятельности. В жалобе подчеркивалось, что Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает в таких случаях арест. Защита также указала, что Смирнов возместил ущерб, указанный в уголовном деле. На этих основаниях адвокаты требовали освобождения Смирнова.

В качестве меры пресечения суд постановил выплатить залог в размере 71 млн рублей. По данным «Коммерсанта», деньги поступили на депозит Мосгорсуда, поэтому 17 апреля бизнесмен вышел на свободу.

Об аресте Смирнова стало известно 6 апреля. Источники «Росбалта» сообщали, что Следственный комитет еще в феврале 2017 года возбудил дело о хищении средств при реконструкции «Центра реабилитации» Управления делами президента РФ. Уточнялось, что фирму Смирнова заподозрили в хищении 71 млн рублей.

Издание отмечало, что пока следователи проверяли работу «Мастера», компания выиграла конкурс на реконструкцию здания Администрации президента. Сумма контракта составляет 6,6 млрд рублей.