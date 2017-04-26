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Согласно данным опроса «Левада-центра», 18% россиян выступают «определенно за» отставку премьер-министра России Дмитрия Медведева, 27% – «скорее за». Результаты исследования приводит РБК.

Социологи также зафиксировали падение доверия россиян к премьер-министру: если в мае 2016 году Медведеву «полностью доверяли» 14% респондентов, то в апреле 2017 года этот показатель снизился до 3%, число «в основном доверяющих» сократилось с 39% до 30%.

В свою очередь, количество «в основном не доверяющих» Медведеву россиян увеличилось на три процентных пункта – с 30% в мае 2016 года до 33% в апреле 2017 года. Число респондентов «совершенно не доверяющих» также возросло, с 14% до 19% соответственно.

В правительстве не стали комментировать результаты опросов, объяснив свое решение «отсутствием динамики по вопросу об отставке премьера».

Отношение россиян к премьер-министру ухудшилось после фильма Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» Медведева. В расследовании сообщалось, что глава правительства якобы купил яхты, особняки и виноградники в России и за границей на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи некоммерческих фондов. После фильма в 97 городах прошли акции протеста «Он нам не Димон».

Медведев, комментируя фильм ФБК, назвал представленные в нем доказательства «чушью и бумажками». Премьер также подчеркнул, что расследование «спонсируют частные инвесторы», которые стремятся «вытащить людей на улицы».

По данным «Левада-центра», митинги 26 марта подержали 38% россиян, столько же респондентов видели фильм ФБК. При этом в начале апреля электоральный рейтинг основателя ФБК Алексея Навального увеличился вдвое до 10%.

Близкие к Кремлю источники рассказывали «Дождю», в Администрации президента РФ решили запустить кампанию по дискредитации Навального и бороться с ним «примерно как с Гитлером». Собеседники отмечали, что для этого в Кремле создали специальный отдел, куратором которого стал заместитель руководителя внутриполитического управления президента Александр Харичев. Позже студентам во Владимире показали ролик, в котором сравнили основателя ФБК с Адольфом Гитлером.