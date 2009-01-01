08:41

Россия заняла 148-е место из 180 в рейтинге свободы прессы, который составляют «Репортеры без границ» (РБГ). Список опубликован на сайте организации.

Как отметили в РБГ, давление на российские СМИ «продолжает усиливаться». В рейтинге Россия оказалась позади, например, Украины (102-е место), Зимбабве (128) и Венесуэлы (137) и Гондураса (140).

Первые три строчки в рейтинге стран с самыми свободными СМИ заняли Норвегия, Швеция и Финляндия. На последних трех местах оказались Туркмения, Эритрея и Северная Корея – в РБГ эти государства ранее назвали «инфернальным трио».

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин, комментируя рейтинг РБГ «Коммерсанту», заявил, что уровень свободы СМИ в России «абсолютно устраивает» министерство. «Мы давным-давно не обращаем внимания на ту галиматью, которую пишет эта никому не известная организация», – добавил Волин.

РБГ публикуют рейтинг свободы прессы с 2002 года. Составители учитывают уровень плюрализма, количество независимых СМИ, законодательные ограничения, прозрачность, цензуру и самоцензуру. В 2016 году Россия оказалась на 148-й строчке списка, годом ранее – на 152-й, в 2014–2015 годах – на 148-й.