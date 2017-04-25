Один из основателей Google Сергей Брин тайно строит собственное воздушное судно, напоминающее дирижабль, в одном из ангаров NASA. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знающие о проекте Брина.
Сам бизнесмен заявил Bloomberg, что пока ничего не может сказать на эту тему. Один из собеседников агентства отметил, что Брин давно увлекается дирижаблями, и решил построить свой собственный, вдохновившись фотографиями построенного в 1930-х годах дирижабля USS Macon.
24 апреля компания Kitty Hawk, один из инвесторов которой – еще один сооснователь Google Ларри Пейдж, представила свой «летающий автомобиль». Предполагается, что продажи Kitty Hawk начнутся в конце 2017 года, сколько будет стоить «летающий автомобиль», неизвестно.
В свою очередь, компания Uber объявила, что намерена в 2020 году провести испытания «летающего такси». Планируется, что возить пассажиров «летающие автомобили» начнут с 2023 года.
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