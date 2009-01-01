Силовики задержали двоих сторонников «Исламского государства», планировавших совершить теракт на Сахалине. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Как уточняется, теракт планировали совершить «на объекте массового пребывания людей». Среди задержанных россиянин и выходец из Средней Азии.
При обыске у них нашли самодельную бомбу с готовыми поражающими элементами, компоненты для ее изготовления, а в телефонах были схемы по изготовлению, уточняется в сообщении. Возбуждено уголовное дело, однако по каким статьям – не сообщается.
Силовики регулярно отчитываются о задержании сторонников ИГИЛ, планировавших теракты, в разных регионах страны, включая Сахалин.
ИГИЛ брало на себя ответственность за нападение Антона Конева на приемную УФСБ в Хабаровске. СК усомнился в этом, назвав мотивом нападения неонацистские взгляды Конева. До этого боевики «Исламского государства» объявляли о причастности к нападению на полицейских в Дербенте, Астрахани, Нижнем Новгороде и Подмосковье, военных в Чечне, а также к другим нападениям.
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